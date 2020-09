Civita Castellana, dai gruppi del carnevale un "grazie" al colonnello dei carabinieri Anna Patrono

Ultimo aggiornamento: 13:10

Il carnevale civitonico si è messo per una volta sugli attenti. I responsabili dei gruppi e dei carri allegorici hanno inviato una lettera aperta al tenente colonnello Anna Patrono, che lascia la locale compagnia carabinieri, per ringraziarla dell’impegno che ha messo in questi anni per rendere la manifestazione carnevalesca più a portata delle famiglie, riconoscendole di aver trovato le contromisure giuste.«Come “carnevalari” di Civita Castellana – hanno scritto - desideriamo esprimere i nostri ringraziamenti al colonnello Anna Patrono che, dal 2015, ha diretto in veste di comandante la compagnia di carabinieri inmaniera impeccabile». Poi sono entrati nelmerito: «Soprattutto in occasione dei corsi di gala, insieme ai colleghi si è impegnata con professionalità e con il sorriso per renderlo più sereno e in sicurezza».E’ stata apprezzata la rigidità sulle regole che ha imposto nelle ultime edizioni, e che in effetti ha reso più tranquillo l’evento. «Non è stato facile - hanno scritto - perché sappiamo che il nostro carnevale è più vulcanico e stravagante degli altri e spesso aumenta di tono. Per ringraziala di cuore per l’infinita pazienza, la invitiamo come gradita ospite alla prossima edizione.Per Lei sono stati anni d’impegno costante sempre al servizio dei cittadini e non possiamo dimenticare che si èmessa a disposizione con efficienza e capacità in ogni edizione del carnevale». I “carnevalari” hanno guardato anche avanti: «A lei un doveroso grazie, colonnello Patrono per l’impegno e l’efficienza, e al capitano Palmina Lavecchia, neocomandante della compagnia, i nostri migliori auguri di buon lavoro».