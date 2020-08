Caprioli-Lega, il matrimonio prosegue. L'ex sindaco di Civita Castellana alla festa del Carroccio

Ultimo aggiornamento: 15:21

L'ex sindaco di Civita Castellana, Franco Caprioli, non scende dal treno della Lega. A Pescia Romana ha partecipato alla festa provinciale del Carroccio e sicuramente avrà parlato con il senatore Umberto Fusco e con l'europarlamentare Rinaldi delle prossime elezioni amministrative che si terranno a settembre. Scontato che l'ex sindaco sosterrà il candidato del Carroccio, Matteo Massaini.«Un ringraziamento particolare alla famiglia Nardi che come ogni anno organizza la Butterata, ottima cucina, musica e soprattutto la carne della loro azienda - ha detto il vice sindaco di Viterbo, Enrico M. Contardo - e con noi erano presenti anche i sindaci Giulivi e Bartolacci, gli assessori Salcini e Ubertini di Viterbo, Tosoni di Tarquinia, i consiglieri comunali Bugiotti di Viterbo, Costa di Tarquinia e Gidari di Vetralla. Quello che ci ha fatto più piacere è rivedere tra noi Franco Caprioli, persona seria, che noi tutti stimiamo per la sua correttezza e serietà e del quale abbiamo sempre avuto fiducia».