Quattro candidati per la carica sindaco, sette liste con 110 aspiranti consiglieri comunali. Questi i numeri del ritorno - anticipato - alla urne a Civita Castellana. A sceglierli, il 20 e 21 settembre prossimi, saranno chiamati 12.316 elettori, suddivisi su 16 sezioni.Dopo aver conosciuto i nomi di chi tenterà di occupare la poltrona più importante della cittadina, le curiosità si sono spostate su quanti puntano a conquistare un posto nel parlamentino locale. E le sorprese non sono mancate. Tra riciclati, recuperati dell'ultimo secondo, coppie di fidanzati, eccellenti sconosciuti, moglie e marito e qualche nome arrivato da altri comuni, tutte le liste sono giunte all'ufficio elettorale in tempo (ieri alle ore 12).Nel centrodestra ricompattato in extremis si punta a riconquistare il municipio con Luca Giampieri dopo il flop con Franco Caprioli (eletto nella primavera 2019, si è dimesso dopo un anno ed è arrivato il commissario), sotto la spinta di quattro liste: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e civica Siamo Civita.Strascichi della debacle precedente: nella Lega non si è presentato Valerio Turchetti nè i consiglieri uscenti Massimo Carpenti e Daniele Puzzo; ma spicca il trasloco dai verdi a FdI degli ex assessori Carlo Angeletti e Angela Consoli, oltre a quella dell'ex consigliere comunale Gloria Sanna. Nella lista civica di appoggio, Siamo Civita (unica con 14 nomi anziché 16), figurano alcune persone che avevano chiuso l'attività politica da anni.Ha destato stupore, creato imbarazzo - e discussioni dentro il Pd - la scelta di aderirvi di Andrea Testarelli, ex consigliere comunale di Sel, figlio di Maurizio ex presidente del consiglio e candidato sindaco Ds nel 1999. Scelta, si dice, dettata dal fatto che un posto a Testarelli nel Pd sia stato negato.A proposito di Pd (candidato Domenico Cancilla): la lista dem è stata rinnovata per quasi il 60 per cento, ma senza nomi di spicco e con l'assenza pesante del segretario Mattia Catalani. La lista di Rifondazione comunista - candidato Yuri Cavalieri - vede il ritorno in politica di Maurizio Romani, così come si registra la presenza di Marcello Carabelli, storico comunista locale che si presenta per la quinta volta, ma mai eletto. I Cinque Stelle hanno scelto di ripresentare il vecchio blocco già schierato un anno fa (con Maurizio Selli candidato sindaco) e solo 4 nomi nuovi.Si andrà al voto anche a Blera e Bomarzo. I sindaci uscenti, rispettivamente Elena Tolomei e Ivo Cialdea, non si ripresentano.