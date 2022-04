Civita Castellana, camion contro il muretto di Ponte Clementino. L'autista non si è fermato

Una tratto del parapetto in travertino dello storico Ponte Clementino, a Civita Castellana, è andato distrutto. Un camion lo ha danneggiato seriamente e l'autista del mezzo, a quanto sembra, non si è nemmeno fermato dopo l'urto. La Polizia locale sta cercando di rintracciarlo attraverso le telecamere di sorveglianza, presenti anche a pochi metri.

Il mezzo pesante transitava sul ponte, che collega la parte storica a quella nuova, mentre nell'altro senso di marcia sopraggiungeva un bus del Cotral. Per evitare lo scontro tra i due mezzi, l'autista di quello pesante si è accostato al parapetto e lo ha investito.

Alcuni pezzi dela copertura sono così finiti di sotto, mentre delle crepe sono state notate anche sul muretto che sostiene le lastre. Al momento dell'incidente fortunatamente non transitavano pedoni in quel tratto. Non è chiaro se il transito dei mezzi pesanti sul ponte sia vietato: molti sostengono di sì, ma visti gli scarsi controlli non è rispettato.