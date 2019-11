Civita Castellana, cambia la viabilità nel centro storico

L'amministrazione comunale di Civita Castellana (Viterbo) è corsa ai ripari dopo le proteste dei cittadini e dei residenti per i rumori provocati dalle auto dopo che, domenica scorsa, una frana ha interessato la circonvallazione Belvedere Falerii e pertanto gli automoblisti hanno iniziato a transitare per le via del centro storico diventato, per la scarsa segnalazione, un labirinto.

La soluzione adottata all'inizio si è rivelata poco proponibile e pertanto il Comune è corso ai ripari.

E' stato attivato nel pomeriggio un senso unico in via Garibaldi; il transito delle auto è consentito da piazza Duomo e piazza Matteotti. In pratica è stato invertito il senso di marcia per redenderlo più fluido.

Altra deviazione è stata messa in atto in piazza Matteotti dove il traffico è stato deviato verso largo Cavour.





