Civita Castellana, il Sassacci entra nella storia del calcio locale

A Civita Castellana aumentano le società di calcio.

Dalla prossima stagione saranno quattro quelle che giocheranno in un campionato targato Figc. Alla Flaminia (serie D), Jfc ( Prima Categoria), Civita Castellana Calcio ( Seconda categoria) si è aggiunta infatti la Fc Sassacci (nome di una frazione della capitale economica della Tuscia), che fino alla scorsa stagione partecipava a tornei amatoriali. La società biancoverde si è iscritta al campionato di Terza Categoria. Il nuovo progetto è stato firmato dalla coppia Michael Bongarzone (Presidente) e Francesco D’Ascanio ( vice).

«Dopo tante stagioni – hanno detto i due responsabili – trascorse nel calcio amatoriale con vari enti, abbiamo deciso di affrontare una nuova sfida e trovare nuovi stimoli. Ci siamo rivolti al comitato provinciale della Figc che ci ha dato tutto il supporto necessario per iscriverci».

I due hanno travato in Mirko Pallozzi, Maurizio Palamides, Federico Valori, Andrea Ciambella, Michael Bernardi ( diesse) e Paolo Scarpetta dei validi sostenitori. La squadra è stata affidata all’ex difensore del Pool Industrie Carlo Conti, che avrà al suo fianco come preparatore atletico Igor Giambartolomei. Il team manager è Flavio Gazzellone. La rosa è stata rinforzata con l’innesto di nuovi giocatori come Daniele Macino, Alessandro Tombolini, Salvatore Rizzo, Marco Spitoni e Mirko Rosella. L’inizio della preparazione è stato fissato per il 3 settembre.

«Il nostro gruppo esiste da anni – ha spiegato D’Ascanio – abbiamo voluto trasformare un passatempo in qualcosa di più concreto sia sotto il profilo sportivo e sia dell'impegno. Ci siamo strutturati bene a livello organizzativo. L' entusiasmo non ci manca, faremo un campionato stimolante per tutti che è anche un nuovo punto di partenza. Puntiamo a far bene e soprattutto a conquistare il premio disciplina». Il campo di gioco sarà quello di Sassacci naturalmente.



