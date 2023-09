Civita Castellana, caduta di massi di tufo sulla provinciale per Castel San'Elia

Una strada senza pace. Alcuni massi di tufo che si sono staccati dalla parete di tufo e sono caduti sulla carreggiata della provinciale che collega Civita Castellana a Castel Sant'Elia.

Sul posto è interventuta la Polizia Municipale che ha transennato l'area e segnalato la situazione di pericolo, mentre il personale dell'ufficio tecnico del comune di Civita Castellana ha effettuato un sopralluogo per verificare le cause.

Il tratto di strada interessato si trova nel comune di Civita ed è quello dove a pochi metri è già è presente un semaforo che gestisce il traffico a senso unico alternato per via di un precedente smottamento di terreno.

Insomma non è tanto salutare in questo momento transitare per Civita Castellana visto che qualche giorno addietro lo stesso fenomeno ha interessato la strada di Bel Vedere Faleri.