Civita Castellana, il busto del parroco di nuovo nel mirino dei vandali

Vandali di nuovo in azione e a Civita Castellana. Nei giorni scorsi hanno tentato di rubare o distruggere il busto in terracotta di don Giuseppe Bodini collocato nel 2017 nel parcheggio antistante la chiesa di San Lorenzo, dove per oltre trenta anni il prete di origini bresciane è stato parroco.

Un primo episodio era stato registrato nel 2019 e un tentativo c'è stato anche nel mesi scorsi, contro un simbolo che ha solo una valore affettivo poiché ricorda un uomo e un'epoca che ha segnato lo sviluppo del quartiere e della città delle ceramiche.L'assalto al busto c'è stato qualche giorno fa e come sempre è avvenuto di notte. Ha resistito anche questa volta alla scorribanda, poiché è rimasto in parte ancorato alla base. Il gesto è stato condannato non solo dai parrocchiani ma dall'intera comunità civitonica.

«Solo una preghiera - ha commentato il parroco don Ampelio - per coloro che hanno messo un atto il gesto vile e sconsiderato». Poi però ha aggiunto un appello. «E' anche necessario - ha detto ancora - che le famiglie si impegnino ad educare i ragazzi».

Sì, perché c'è quasi la certezza che gli autori siano dei ragazzi che passano il tempo a compiere danneggiamenti.

A riparare i danni anche questa volta è stato il professore e apprezzato artista Franco Gradassai, che ha insegnato educazione artistica in molte scuole del Viterbese. Lui è stato quello che ha realizzato il busto ed è stato uno dei primi ad accorgersi della scorribanda. Poi la denuncia. «Ancora un tentativo di rimozione - ha scritto su un cartello che ha appeso al busto - con gravi danni».

Con tanta pazienza il professore ha riparato tutti i danni e ora il busto di don Giuseppe Bodini ha riatrovato il suo splendore.