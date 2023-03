Domenica 12 Marzo 2023, 10:08

La grande sfida è iniziata. La passione per le moto e per l'avventura è stata trasformata in solidarietà da Ermanno Gagliardi, moto esploratore con una lunga esperienza alle spalle, imprenditore di Civita Castellana impegnato nel settore della ceramica e nella realizzazione dei colori. Insieme all'amico e anche lui esperto motociclista David Biga ha iniziato l'altro giorno in Sud America un viaggio di ben 25 mila chilometri per raccogliere fondi da destinare ai bambini di quell'area del mondo.

Porterà inoltre messaggi di fratellanza a nome della onlus "I ragazzi del Girasole" di Civita Castellana, in alcuni centri dove sono presenti giovani con la sindrome di down. Ai ragazzi dei vari villaggi che saranno visitati in questo tour, saranno recapitati messaggi dai ragazzi del centro di Civita Castellana e saranno predisposti anche delle video chiamate per instaurare contatti diretti.

L'ITINERARIOI due amici viaggeranno in sella alle Yamaha Tènèrè 700 World Raid di nuova generazione. «Il grande momento è arrivato ha detto Gagliardi - dopo aver ritirato le moto a Punta Arenas sullo stretto di Magellano, il nostro viaggio è iniziato dalla fine del mondo, a Ushuaia, la città più australe in Argentina. Il nostro itinerario terminerà a Cartagena de India, in Colombia. Ci aspetteranno chilometri e chilometri in luoghi conosciuti, sia a me sia Davide, che uniremo in un singolo viaggio. Iniziamo dal gelo della Terra del fuoco ancora più intenso di questa stagione autunnale antartica, fino ad attraversare il deserto di Atacama in Cile, dove le torride temperature ci faranno rimpiangere il freddo di questi giorni».

L'IDEA«La nostra è un'idea nata due anni fa, studiata nei minimi particolari soprattutto per la logistica tecnica - continua il suo racconto Gaglierdi - e per questi aspetti rivolgiamo un particolare ringraziamento ai nostri sponsor, che ci sostengono in questa iniziativa». Al ritorno del lungo viaggio, Ermanno e David racconteranno la loro esperienza ai ragazzi di Civita Castellana e saluteranno con altri collegamenti quelli incontrati lungo il tragitto. Nel corso di questo affascinante viaggio, la coppia di motociclisti attraverserà ben nove nazioni dell'America Latina: Argentina, Cile, Uruguay, Paraguay, Brasile, Bolivia, Perù, Ecuador e Colombia.