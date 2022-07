Martedì 12 Luglio 2022, 11:35

Il derby in serie A targato Civita Castellana è servito. Con Alessandro Tuia promosso capitano del Lecce e Leonardo Sernicola, acquistato in via definitiva dalla Cremonese dal Sassuolo, per la prima volta nella storia due giocatori nati nella Tuscia si confronteranno nella massima serie di calcio italiana in questa stagione.

Il primo confronto è in programma la prima settimana di ottobre tra leccesi e lombardi, il secondo a febbraio del prossimo anno. A Civita saranno tutti incollati davanti al televisore per assistere a questi due match che avranno tra gli spettatori anche Massimo Cataldi, civitonico doc, preparatore del portiere del Verona .rincorso da molte squadre di serie A nel corso dell'estate, che però è rimasto nella società scaligera.

Ma chiedere ai due protagonisti che vincerà è scontato: «Io», hanno risposto entrambi. Molti sperano nel pari. Tra questi il presidente della Flaminia, Francesco Bravini. «Il mio tifo si divide in parti uguali - è stata la risposta e un pareggio metterebbe d'accordo tutti».Per Sernicola (inseguito anche dal Parma) è arrivato l'ok nei giorni scorsi dopo le 34 presenze collezionate tra campionato e Coppa Italia nella passata stagione con i grigiorossi, dove è stato tra i giocatori più utilizzati durante la cavalcata che dalla Serie B ha portato alla massima divisione, ed è stato inserito nella rosa messa disposizione di Massimiliano Alvini in seguito al trasferimento in via definitiva dal Sassuolo.

Il terzino classe 1997 corona così un percorso che lo ha visto indossare le maglie di Ternana, Fondi, Matera, Virtus Entella, Ascoli e Spal tra serie B e C. Era entrato in orbita Sassuolo da quattro stagioni e ha collezionato anche una presenza in Serie A (il 26 maggio 2019 nella gara vinta dai neroverdi con l'Atalanta). Nel suo palmares anche il 3° posto ai Mondiali Under 20 in Corea del Sud (2017).

Tuia addirittura potrebbe giocare con la fascia di capitano il primo derby civitonico della massima serie. Nella prima amichevole della stagione il tecnico Marco Baroni gli ha consegnato la fascia. «Con i gradi di capitano le responsabilità raddoppiano ha detto Alessandro - rappresentare una piazza come quella giallorossa è gratificante. Vedremo quello che succederà. Sono qui per fare il massimo, però sarei onorato di essere il capitano di questa squadra».