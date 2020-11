Civita Castellana, finisce con l'auto sulla ferrovia: chiusa la tratta Civita-Viterbo

Spettacolare incidente stradale nella prima mattinata a Civita Castellana sulla via Falerina. Una donna di 38 anni per evitare con molta probabilità un animale, che le ha attraversato la strada, è finita contro un palo dell'alimentazione elettrica della linea ferroviaria Civita Castellana - Viterbo ed ha terminato la corsa sulle rotaie della stessa ferrovia.

La conducente dell'auto, una Fiat Punto, oltre allo spavento ha riportato ferite lievi ed è stata accompagnata in ambulanza al pronto soccorso dell''ospedale Andosilla.

Sul posto sono intervenuti per i rilievi gli uomini della Polstrada di Monterosi e per i soccorsi i vigili del fuoco e il 118. Tecnici e operai dell'Atac stanno lavorando per ripristinare il traffico ferroviario che è stato interrotto.

