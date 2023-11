Civita Castellana, auto contro un albero: un ferito

Incidente stradale sulla via Nepesina a Civita Castellana: un'Audi è finita contro un albero. Ferito il conducente che è stato trasportato all'ospedale Andosilla di Civita Castellana per le cure del caso con un ambulanza del 118 inviata sul posto. Sul luogo dell'incidente per stabilire la dinamica e far defluire il traffico una pattuglia della Polizia Locale. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco poichè l'albero dopo lo scontro era pericolante pertanto è stato messo in sicurezza.