Civita Castellana, assemblea diocesana del clero giovedì 11.

L’Assemblea del Clero è un momento significativo e di grande interesse, per condividere con il Vescovo Diocesano monsignor Marco Salvi, il cammino pastorale sul percorso fatto e quello da fare, per essere Chiesa capace di rispondere alle ansie, alle attese e ai bisogni spirituali e materiali del nostro tempo e per chiarirsi le idee in vista nell’anno 2024 appena iniziato, e per assumere decisioni ad essi inerenti.

Per questo invita tutto il Clero, Presbiteri e diaconi, per giovedì 11 gennaio 2024 alle ore 9.30 al Centro di Spiritualità Pian Paradiso (Parrocchia di S. Anna), per un’assemblea in cui riflettere insieme su appuntamenti e linee progettuali del cammino comune e per valorizzare e migliorare gli strumenti di partecipazione e di corresponsabilità del popolo di Dio.

La prof.ssa Michelina Tenace, Docente Pontificia Università Gregoriana di Roma, terrà una relazione sul tema: “Alla radice della Chiesa: la novità della vita cristiana”.

Nel libro dei Romani, l’apostolo Paolo invita ogni credente a “camminare in novità di vita” con Gesù Cristo.

Ma cosa vuol dire realmente? E come possiamo farlo? È davvero possibile cambiare, abbandonare il vecchio io e vivere una nuova vita per seguire il sentiero del discepolato? Il Vescovo monsignor Marco Salvi, avverte il bisogno di un confronto nello stile di comunione e di corresponsabilità, di ascolto e di dialogo, che deve continuare a caratterizzare la vita della diocesi, con il coinvolgimento delle comunità parrocchiali, per verificare e approfondire il cammino di Chiesa per tutto l’anno pastorale, e così rendere accessibile a tutti, la straordinaria bellezza del Vangelo. L’incontro comincerà con la preghiera dell’Ora Terza e Adorazione Eucaristica e si concluderà con il pranzo.