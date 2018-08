Civita Castellana, due arresti per spaccio di droga

di Ugo Baldi

Operazione antidroga per Ferragosto dei carabinieri di Civita Castellana, che alle prime luci del giorno, hanno fermato un giovanissimo minorenne del luogo , e lo hanno trovato in possesso di 12 grammi di eroina, divisa in 54 dosi oltre a 10 grammi tra hashish e marijuana, e 9 pasticche di Mdma piu’ materiale per il confezionamento; durante l’ operazione di polizia , hanno notato un’ altro giovane di 18 anni del luogo, anche lui arrestato, che tentava di occultare la droga del compagno; immediatamente perquisito anche lui, è stato trovato con altri 155 grammi di marijuana. Al termine delle operazioni i due sono stati dichiarati in arresto e tradotti , uno presso il centro di accoglienza minori di Roma, e il maggiorenne agli arresti domiciliari.

Giovedì 16 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:16



