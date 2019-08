Arrestato artigiano con l'hobby delle armi e della coltivazione di marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ finito nei guai a Civita Castellana (Viterbo) un artigiano di 38 anni con l’hobby della coltivazione della marijuana e la passione per le armi.L'uomo dovrà rispondere dell’accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti e possesso clandestino di armi. La brillante operazione è stata portata a termine dai carabinieri della locale stazione che l'hanno intercettato mentre stava recandosi in un terreno a terrazze ricavato da un costone di tufo nelle vicinanza di località Prato Lungo, per coltivare la canapa che aveva piantato.Una volta che i militari, sono entrati nell’area di difficile individuazione, perché quasi impossibile da raggiungere e pertanto anche da scoprire hanno appurato che l’uomo aveva realizzato una piccola serra. All’interno sono state trovate dieci le piante di canapa indiana alte circa tre metri che sono state sequestrate.La perquisizione da parte dei carabinieri è proseguita nell’abitazione dell’uomo e qui è arrivata la sorpresa: all’interno dell’appartamento sono state rinvenute dieci pistole che, in origine erano armi giocattolo ma che erano state alterate e rese molti simili a quelle vere, insieme c’erano anche un fucile a canne mozze e tre cartucce, due balestre e alcuni coltelli a serramanico. Nulla naturalmente era stato denunciato. Per l’uomo che non ha saputo giustificare la presenze in casa di tutto quell’armamentario sono scattati gli arresti domiciliari.