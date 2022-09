Mercoledì 7 Settembre 2022, 10:41

Continuano i viaggi nelle viscere della terra da parte degli archeo-speleologi Maurizio Cosimi e Tullio Doboz a Civita Castellana. I due che fanno parte del gruppo delle Sentinelle dell'Agro falisco hanno ritrovato il cunicolo che porta l'acqua perenne al Fontanile del Diavolo in località San Silvestro (area Borghetto) di cui non si conosceva il tracciato né come veniva alimentato. «Probabilmente come già aveva annunciato il ricercatore Cappa spiega Cosimi si tratta di uno scavo di origine falisca, che potrebbe anche essere stato un antico luogo di culto».I due archeo-speleologi sono entrati da un ingresso su una parete tufacea seguendo il tracciato scavato dall'uomo, che era nascosto dalla vegetazione.

Hanno ritrovato in pratica il percorso originale dell'acqua che forniva la fonte utilizzata nei secoli prima dai falisci, poi dai contadini del posto e da qualche viandante. «Il nome della fonte del diavolo dice sempre Cosimi era appunto nato dalla misteriosa comparsa dell'acqua in quel punto. Ora dopo questa esplorazione abbiamo le idee più chiare». Il tunnel visitato dai due esploratori si divide in due parti: una parte è parzialmente franata ed è quello che costeggia la parete tufacea, un tratto invece va in profondità ed è quello che raccoglie ancora l'acqua che penetra dall'alto e esce dal sottosuolo e permette di mantenere attiva la fonte che è stata scavata in pendenza verso l'esterno.

«Qualche difficoltà l'abbiamo incontrata dice sempre Cosimi soprattutto nella parte iniziale dove c'è una sorta di serbatoio costruito nel corso del riuso di questa fonte che abbiamo scavalcato per raggiungere poi il punto di captazione che è abbastanza in profondità». Una parte del fontanile esterno è andata purtroppo perduta a causa dell'abbandono dell'area che è diventata impervia e difficile da raggiungere. Della vasca esterna non resta purtroppo nessuna traccia e questa è una perdita importante per gli studiosi. Sono visibili invece dei tubi in terracotta, non datati, dove scorreva l'acqua che alimentava la Fonte del Diavolo, partendo dal costone