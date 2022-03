Civita Castellana, anziano scomparso dall'ospedale e poi ritrovato: scatta un esposto

Sull'anziano di 83 anni di Civita Castellana ritrovato dai parenti nelle vicinanze delle caserme sulla Cimina, che si era allontanato dal pronto soccorso dell'ospedale di Belcolle nel pomeriggio di mercoledì, è stata presentata una denuncia da parte dei familiari ai carabinieri.

«Quello che sarebbe accaduto nell'occasione all'anziano - ha detto l'avvocato Chiara La Bella - che ricordo essere un paziente particolarmente fragile, è stato denunciato doverosamente alla Procura della Repubblica di Viterbo da parte dei suoi familiari, miei assistiti, per accertare le eventuali responsabilità penali. Non posso, non voglio e non devo esprimere le mie valutazioni in merito. Lascio alla nuda cronaca ogni commento».

Appena è scattato l'allarme nel tardo pomeriggio di mercoledì sono iniziate le ricerche da parte dei volontari, delle forze dell'ordine e degli stessi familiari. Questi ultimi hanno iniziato a perlustrare sia l'interno sia l'esterno dell'area intorno all'ospedale e lanciato anche diversi messaggi di allarme attraverso i media. Poi, sempre i familiari, hanno ampliato il raggio d'azione e lo hanno rintracciato poco prima della mezzanotte mentre camminava a piedi sulla provinciale Cimina, vicino alle porte di Viterbo, a diversi chilometri dall'ospedale.

Al momento della scomparsa l'anziano non aveva le scarpe, indossava ciabatte e aveva i piedi fasciati. Dopo il ritrovamento è stato portato all'Andosilla di Civita Castellana per una visita di controllo. Adesso i familiari, tramite l'esposto, vogliono capire come mai si sia potuto allontanare dall'ospedale senza essere notato e se ci siano, appunto, delle reponsabilità per il mancato controllo.