Civita Castellana, il sindaco all'Alfiere Andrea Ciarrocchi: «Sei un esempio per la nostra città»

Ultimo aggiornamento: 14:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alfiere della Repubblica, questa è l’onorificenza riconosciuta ad Andrea Ciarrocchi, ragazzo di Civita Castellana, il 13 marzo dal Capo dello Stato Sergio Mattarella.«Andrea è un orgoglio per tutta la città ed un esempio per tutti i giovani civitonici - ha dichiarato il sindaco, Gianluca Angelelli - Complimenti a lui ed alla sua famiglia! Mi auguro che tanti ragazzi e ragazze possano essere ispirati dal suo semplice ma eccezionale esempio». Andrea Ciarrocchi, che è anche un giocatore di pallacaestro (è tesserato con il Basket Civita Castellana) è stato il primo partecipante al progetto “mini pioniere Cri 8-13”, organizzato dalla Croce Rossa italiana per formare bambini e giovani alle attività socio-assistenziali.La Presidenza della Repubblica ha istituito dal 2010 un “Attestato d’Onore” per premiare quei giovani minorenni che, per comportamento o attitudini, rappresentano un modello di buon cittadino. I premiati si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure hanno compiuto atti o adottato comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà.