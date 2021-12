Civita Castellana, donati all'ospedele Andosilla 90mila euro per l'acquisto di nuovi strumenti

Quando si tratta di fare delle donazioni Civita Castellana risponde sempre con entusiasmo. In particolare nel confronti dell'Ospedale Andosilla.

L'associazione Una mano all'Ospedale attiva sul territorio da oltre quindici anni ha presentato il bilancio più che positivo delle attrezzature mediche in favore del nosocomio civitonico.

Nel 2021 sono stati investiti nel nosocomio civitonico novanta mila euro.

La generosità e il sostegno ha detto il presidente Luciano Caregnato della gente ha contribuito a risollevare le sorti del nostro ospedale, oggi in grado di far fronte alle esigenze prioritarie della cittadinanza. E non è poco per una comunità come la nostra che vive in un territorio dove sono presenti molte attività economiche e non ha un collegamento adeguato con il capoluogo. L' elenco delle attrezzature acquistate durante l'anno è lunghissimo: un sistema Rectocam Full HD per ricerca di lesioni del Retto Colon per l'ambulatorio Proctologico ( 17.995); un Ecografo portatile per il servizio di Cardiologia ( 29.400); Un computer completo di stampante per il reparto di nefrologia (Dialisi). ( 650); Una centrale di monitoraggio bidirezionale con doppio display per il controllo di n. 8 posti letto da utilizzare nei reparti, costo 38 mila, che verrà consegnata e messa in funzione entro questo mese.« Tutto ciò - ha concluso Caregnato - stato possibile acquistarlo grazie a coloro che hanno scelto la nostra associazione per la donazione del 5x1000, residui dell' anno precedente, altre donazioni ricevute dai cittadini e dai famigliari dei congiunti. Ogni volta che acquistiamo qualcosa per il nostro ospedale sentiamo la vicinanza della gente»