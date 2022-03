Civita Castellana, ancora un monumento all'indifferenza

Scoperto un nuovo monumento all'indifferenza a Civita Castellana.

Da oltre due anni in via Falisca ci sono due archi in ferro, appoggiati ad un muro, che in precedenza erano stati piantati sull’asfalto per non far parcheggiare le auto all’inizio della stessa via. Prima sono stati piegati e poi definitivamente scardinati. Sono diventati pericolosi anche per i pedoni e cosi qualcuno per non inciamparci sopra e farsi male li ha appoggiati al muro.

Poi come raccontano i residenti, sono iniziate le segnalazioni: prima alla Polizia locale che di solito staziona quasi tutti i giorni a pochi metri, poi a qualche amministratore comunale, ma sempre senza successo. La stessa cosa è avvenuta con gli addetti della Sate che hanno in gestione la raccolta dei rifiuti. In prativa da oltre 24 mesi sono fermi li, quando cadono a terra c’è sempre qualcuno che li raccoglie, ma di portarli via non se ne parla. Eppure toglierli non sarebbe difficile basta un po di buona volontà.

La stessa situazione è stata segnalata sempre da altri residenti in via Tasso.