Giovedì 9 Dicembre 2021, 11:26

L'Althea torna in pista con la Ducati a gareggiare in Supersport e punta su Caricasulo come pilota.

Il team di Civita Castellana, fondato da Genesio Bevilacqua nel 2007, dunque rientra nel circuito mondiale e sceglie la categoria Supersport per tornare a mostrare la livrea biancorossa sul podio. Disporrà di una Ducati Panigale V2.

Il pilota scelto per la nuova stagione è Federico Caricasulo, veterano della classe e pronto per la nuova avventura.La casa di Borgo Panigale dunque ritrova l'Althea, che dopo due anni di pausa dal Mondiale torna a gareggiare con questo abbinamento. Già era accaduto nel 2011 quando in Superbike arrivarono a conquistare il titolo mondiale con il pilota spagnolo Carlos Checa. Il commento di Genesio Bevilacqua, general manager Althea che già a giugno, nel corso dell'inaugurazione del nuovo museo Moto dei Miti, aveva annunciato l'idea di rientrare in grande stile nel Mondiale:

«Althea non aveva necessità di tornare ha sottolineato - ma ho scelto di farlo perché ritengo che questa Supersport sia la categoria del futuro. Ci sono tutti i presupposti per quella che è da sempre la nostra aspirazione: vincere mettendo in campo la nostra esperienza e le nostre capacità giocandocela con i migliori. Questa Supersport e il suo nuovo regolamento sono un'occasione di rilancio per le derivate di serie. Sembra fatta per metterci alla prova. La competizione è nel nostro Dna e per questo vogliamo esserci».

Caricasulo farà i primi test con la Ducati a metà gennaio:

«Sono veramente contento dice - dell'opportunità che Genesio mi sta offrendo. È stata una proposta inaspettata che ho accettato subito perché è un progetto vincente con un team che non ha certo bisogno di presentazioni e che ho seguito anche da tifoso. Mi piace l'idea di essere l'unico pilota della squadra e credo che sia la situazione migliore per puntare a certi risultati. Dopo cinque anni con Yamaha in cui credo di essere cresciuto tanto, è per me importante accettare una nuova sfida che mi dia le migliori motivazioni».