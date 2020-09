Civita Castellana, alle elezioni comunali centrodestra vicino al 50%. Giampieri sfonda al primo turno?

Ultimo aggiornamento: 11:55

Un sindaco già da oggi per Civita Castellana? A scrutinio iniziato da qualche ora, Luca Giampieri (candidato del centro destra) è avanti in alcuni seggi, fino a sfiorare il 50% dei consensi. Avanti nella frazione di Borghetto, l'alfiere di FdI vede un testa a testa con gli altri tre candidati nelle altre sezioni in via di scrutinio. Anche nell'altra frazione di Sassacci il centrodestra è nettamente avanti rispetto agli altri sfidanti.Lo spoglio è in corso dalle ore 9, dopo quello di ieri per il referendum concluso ieri sera. Assodato il dato di Borghetto (qui Giampieri davanti con circa 160 voti, vicino al 50%), anche dagli altri seggi pare evidente una frammentazione tra gli altri tre candidati, a tutto vantaggio della coalizione che si è presentata unita agli elettori.Resta da valutare ora se uno tra Domenico Cancilla (Pd), Yuri Cavalieri (Rifondazione) o Maurizio Selli (Movimento 5 Stelle) riuscirà a portare Giampieri al ballottaggio.