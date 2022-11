Civita Castellana, all'Istituto Ivan Rossi scuola e ambiente protagonisti

A Civita Castellana si parla di ambiente, scuola e cucina. Prende il via una sinergia legata al mondo green, stavolta in sintonia con la scuola e l'arte culinaria. L'iniziativa viene presentata mercoledi 30 novembre alle 9,30 nella sede dell'istituto professionale "Ivan Rossi" di Civita Castellana di via Francesco Petrarca, luogo di partenza di un progetto che dopo la breve conferenza stampa si sposterà nell'arco della stessa mattinata nell'area dell'impianto "Ecosantagata", per una visita al sito prima di tornare nella sede dell'istituto scolastico per la parte finale e un pranzo reallizzato dagli studenti del comparto "ristorazione" della scuola civitonica.

A presentare il progetto saranno il direttore e il referente dell'"Ivan Rossi" Luca Crocoli e Fabrizio Massaini, e con loro Leonello Di Giovenale, presidente del consiglio di amministrazione di Ecosantagata e Massimiliano Di Gervasio, presidente di Crc Adventure.

Sarà presenyte il presidente della Provincia Alessandro Romoli e i sindaci della Agro Falisco e gli studenti della scuola.