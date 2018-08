Civita Castellana, Alberto Sed sopravvissuto ad Auschwitz nominato cittadino onorario

di Ugo Baldi

Il sindaco di Civita Castellana Gianluca Angelelli insieme al vice sindaco Contessa ed al consigliere Antonelli, hanno consegnato a Roma a Alberto Sed una targa di riconoscimento per dar seguito alla decisione del Consiglio Comunale il quale gli ha conferito la cittadinanza onoraria di Civita Castellana.

«Alberto Sed è un uomo straordinario - ha detto Angelelli - un uomo che ha subito l'infamia delle leggi razziali e la deportazione nell'inferno di Auschwitz ed è sopravvisuto. Con una forza eccezionale ha saputo ricominciare la vita e, poi, ha deciso di raccontare, ai giovani nelle scuole, la sua tragedia, che è la tragedia del '900 ed il punto più basso che l'esperienza umana abbia toccato. Alberto Sed è stato più volte a Civita ed ha grande amicizia per la nostra città. Nella sua stanza dei ricordi, anzi "della rivincita" come la chiama Lui, c'è appeso il gagliardetto con i colori e lo stemma di Civita che gli ho regalato anni fa. Per Alberto nutro grande ammirazione e un sentimento di sincero affetto. Sono fiero che sia cittadino di Civita Castellana».

