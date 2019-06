Civita Castellana al voto per il sindaco: affluenza in netto calo rispetto al primo turno

Turno di ballottaggio per le elezioni amministrative anche a Civita Castellana (Viterbo). Per la seconda città della provincia la scelta per il sindeaco vede in corsa Franco Caprioli (Lega e Fratelli d'Italia con la lista civica Noi con Civita), che al primo turno ha ottenuto un 45,38%; e Antonio Zezza (Partito democratico e lista civica Insieme per Civita) che ha avuto il 20,59%.



Anche qui, al secondo rilevamento dei dati sull'affluenza, c'è da registrare (alle ore 19) un brusco calo rispetto a quindici gionri fa (quando si è votato anche per elelzioni europee):.nel dettaglio, a Civita Castellana hanno votato il 37,35% degli elettori contro il 58.39% al primo turno). Qui l'affluenza totale finale fu del 72,34%.



.Si vota fino alle ore 23 di stasera, subito dopo gli scrutini. Ultimo aggiornamento: 21:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA