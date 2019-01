Civita Castellana al voto per il sindaco: Pd e destra in alto mare, i candidati di Lega e 5 Stelle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inizia a delinearsi la griglia dei candidati a sindaco per Civita Castellana, al voto a maggio. Mentre nel Pd è tutto in alto mare, già due gli aspiranti sicuri. Uno è Maurizio Selli (Movimento 5 Stelle) che avrà come vice, in caso di vittoria, Simona Sassara. L'altro è Valerio Turchetti (Lega e lista civica), con Carlo Angeletti in pole per la carica di presidente del consiglio comunale e Andrea Sebastiani come assessore (sempre in caso di successo). «Non sono previsti ha sottolineato Turchetti accordi con altri partiti, la nostra formazione è pronta».In stand-by il gruppo indipendente, guidato dall'avvocato Franco Laugeni e tirato per la giacca da più parti. Ferma al palo poi la coppia del centrodestra FdI-Forza Italia, cosi come Rifondazione comunista: tutti stanno lavorando sul nome da far stampare sulla scheda elettorale.I riflettori restano puntati sul Partito democratico, quello del sindaco uscente. Di sicuro a Civita non ci saranno le primarie, proprio per evitare la discesa delle varie truppe cammellate. La corsa per accomodarsi sulla poltrona di sindaco, che è stata per di dieci anni di Gianluca Angellelli, è tutta in salita dopo che in tre indipendenti hanno declinato l'invito. In prima fila per entrare al palazzo comunale c'è Tonino Zezza, spalleggiato da cinque consiglieri comunali e una parte degli iscritti dem.Due gli outsider: il giovane segretario Simone Brunelli, sostenuto dalla maggioranza del direttivo che gli ha chiesto di candidarsi; e l'attuale assessore alla Cultura, Vanessa Losurdo, spinta dai consiglieri comunali contrari alla candidatura di Zezza, e che potrebbe trovare nuovi alleati dalla mancata disponibilità di Brunelli. Anche dalla quota rosa arriva sostegno alla Losurdo. «Ma la candidatura non è per ora nei miei pensieri», si è limitata a dire lei.