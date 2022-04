Civita Castellana, al via gli scavi archeologici nell'area di Vignale

A metà giugno inizieranno gli scavi archeologici per riportare alla luce le origini di Civita Castellana. L'area interessata sarà quella di colle Vignale, parte integrante dell'insediamento falisco, che rivestiva un ruolo di primo piano nello sviluppo della città di Falerii. Qui nel tempo si sono individuate le tracce più antiche di occupazione e si è dispiegata, alla fine dell'800, l'attività di ricerca e scavo condotta da Raniero Mengarelli.

A oltre cento anni da quelle indagini, il Progetto Falerii riprende quota, in un contesto straordinario sul piano archeologico, ma altrettanto su quello paesaggistico.Nel tempo l'altura si è mantenuta quasi del tutto libera da costruzioni e oggi si possono ancora ammirare le monumentali cisterne a cielo aperto che facevano parte del complesso sacro scavato in parte dal Mengarelli. Il Soratte, montagna sacra dei Falisci, domina il paesaggio a sud mentre a nord spicca l'altura di Celle, con il santuario di Giunone nel fondovalle lungo il Rio Maggiore. Gli scavi saranno portati avanti dagli studenti dell'Università della Sapienza Roma, in collaborazione con la Soprintendenza archeologica per la provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale; saranno diretti dalla dottoressa Cristina Biella.

Da ieri, nel museo dell'Agro falisco del Forte Sangallo, sono in mostra i frammenti restituiti dalla terra durante le attività di ricognizione condotte dal 2020, che hanno suggerito agli studiosi di guardare oltre la superficie, verso gli strati profondi dove si nascondono le testimonianze più antiche dell'abitato.

La mostra, curata da Maria Cristina Biella, Maria Anna De Lucia e Sara De Angelis, ha visto il coinvolgimento di molti giovani archeologi della Sapienza, degli istituti scolastici dell’area di Civita Castellana, in particolare dell’Istituto di Istruzione Superiore Ulderico Midossi, (articolato in Liceo Linguistico, Liceo Artistico e Istituto Tecnico).