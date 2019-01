Al via il riconoscimento per il Carnevale storico di Civita Castellana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presentato il Carnevale di Civita Castellana (Viterbo) edizione 2019. Una delle novità illustrate dall'assessorato al Turismo, diretto da Letizia Gasperini, è stato l'annuncio di aver attivato l'iter per l'iscrizione ai Carnevali storici d'Italia, dopo che sono stati rintracciati, da due ricercatori locali, documenti nell'Archivio centrale della Città del Vaticano.Risalgono ai primi anni del 500 e parlano dei divieti e delle regole da rispettare in occasione del Carnevale, che venivano affissi fuori dalle chiese: confermano la lunga tradizione popolare di questa manifestazione. Altri documenti recuperati risalgono invece al 1800. «Abbiamo preso contatti con il ministero del Beni culturali- ha detto la Gasperini - per presentare la documentazione necessaria per il riconoscimento, perché con la documentazione rintracciata siamo in grado di provare e confermare la lunga consuetudine di questa manifestazione che è tra le più sentite nella nostra comunità».Per tornare all'edizione di quest'anno vi prederanno parte quattro carri allegorici, 17 gruppi mascherati e due bande musicali. Secondo una prima stima a sfilare lungo il percorso che attraversa la città, saranno quasi tremila persone in maschera. Tre gli appuntamenti in programma con inizio alle 14,30: domenica 24 febbraio, 3 marzo e finale il 5 marzo con la cremazione de O Puccio in piazza Matteotti e la proclamazione dei vincitori. Confermato anche l'appuntamento con Carnevale dei bambini di Giovedì grasso che si svolgerà al centro storico, con la partecipazione della banda folcloristica La Rustica.Alla presentazione della manifestazione erano presenti il comandante della compagnia dei carabinieri, maggiore Anna Patrono, e il luogotenente della stazione Francesco Ioncoli, che gestiranno la sicurezza.