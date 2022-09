Mercoledì 14 Settembre 2022, 09:33

Cimitero di Civita Castellana, al via i lavori di messa in sicurezza.

Sono previste anche le coperture dei padiglioni, molti dei quali ridotti male a causa delle infiltrazioni di acqua.

È di 220 mila euro l'investimento dell'amministrazione comunale, che ha chiesto un mutuo alla Cassa depositi e prestiti. Per altre esigenze l'assessore ai lavori pubblici e al bilancio Claudio Parroccini ha trovato ulteriori risorse.

Si tratta di una partenza che tutti attendevano da un anno, quando venne segnalato il primo crollo nella parte più vecchia del cimitero. Da quel momento in poi iniziarono le proteste e poco dopo l'amministrazione iniziò a transennare le aree più a rischio.

Una buona parte del cimitero venne interdetto ai parenti dei defunti per ragioni di sicurezza. La giunta guidata da Luca Giampieri successivamente (marzo 2022) ha approvato una delibera con tanto il progetto esecutivo dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza delle coperture dei padiglioni e dei loculi, che ora hanno preso il via. Insomma quello che è stato messo in atto un intervento di ripristino necessario

. Ieri mattina l'impresa ha tolto le strisce che delimitavano il passaggio delle persone e iniziato a lavorare nella zona dove sono presenti i padiglioni rivestiti di marmo che oltretutto erano pericolanti.

Il primo sopralluogo lo ha fatto l'assessore con delega al cimitero Lorena Sconocchia insieme all'ufficio tecnico: «Gli uffici hanno fatto un ottimo lavoro ha detto - anche grazie alla stretta collaborazione con l'assessore ai lavori pubblici Claudio Parroccini, che ha seguito l'iter fino alla partenza dei lavori. Questa è la dimostrazione che l'amministrazione comunale è intervenuta in modo concreto con interventi di ristrutturazione e sistemazione. Stiamo intervenendo per rimediare ad una situazione di degrado che andava avanti da anni».