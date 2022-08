Civita Castellana, al via i concorsi per l'assunzione di dieci persone

Pubblicati oggi nella Gazzetta Ufficiale n. 62, “4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami”, gli estratti dei bandi di concorso finalizzati all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 10 unità di personale comunale. Ne dà notizia l’assessore al Personale e Affari Generali del Comune di Civita Castellana, Massimiliano Carrisi.

I testi integrali dei bandi di concorso sono reperibili sulla home page del sito istituzionale del Comune di Civita Castellana, oltre che nella sezione amministrazione trasparente e sull’albo pretorio. Per presentare la domanda c’è tempo fino al 5 settembre prossimo. “Le domande per la partecipazione ai concorsi potranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta - chiarisce Carrisi - e, precisamente, a decorrere dal 6 agosto 2022 ed entro le ore 19 del 5 settembre 2022. Ricordiamo che il 4 settembre è un giorno festivo e, quindi, il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione è prorogato al primo giorno successivo non festivo, quindi al 5 settembre”.

Le domande di partecipazione ai concorsi, pena l’esclusione, dovranno pervenire esclusivamente via web attraverso il sito istituzionale https://www.comune.civitacastellana.vt.it, compilando lo specifico modulo e seguendo le istruzioni reperibili al seguente link https://www.econcorsi.com/concorsi/civitacastellana/. Non saranno considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte. Le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on-line devono essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo mail: info@csconcorsi.com.