4 Marzo 2021

Allarme processionarie a Civita Castellana. Le temperature e il clima primaverile hanno favorito i fenomeni della natura e ieri mattina,oltre a prati di margherite, nel parco comunale del 1° Maggio in via Minio c'erano anche lunghe file di insetti, la processionaria del pino, noti per la loro pericolosità dovuta alla peluria orticante. Il vialetto del bosco era invaso da centinaia d'insetti che hanno attirato la curiosità dei bambini, subito richiamati dai genitori. Con il bel tempo oltretutto l'area è sempre più frequentata oltre che dalle famiglia anche da persone di una certa età che scelgono il posto per le passeggiate giornaliere.

La circostanza non è passate inosservata ed è stata segnalata ai responsabili del Comune.

« Ci sono arrivate delle segnalazioni ha detto il sindaco Luca Giampieri - e già ad inizio settimana sono stati individuati due nodi nel giardino della scuola d'infanzia Collodi, che non è molto distante dal bosco Primo maggio e siamo intervenuti. Da quel giorno è iniziato il monitoraggio delle zone verdi e in particolare dei giardini della scuole. E dove saranno individuate questi insetti urticanti saranno distrutti».

Pronto anche un trattamento delle piante per interrompere il ciclo: «Quest'annoil problema è arrivato con un certo anticipo, ma siamo stati pronti ad affrontarlo. Anche perché i bambini sono quelli più a rischio in questa situazione», ha detto il sindaco.