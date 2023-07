Al bivio del Quartaccio, ennesimo incidente stradale, due feriti

Il bivio del Quartaccio a Civita Castellana è stato teatro di un nuovo incidente stradale. Due le persone rimaste ferite in maniera leggera e trasferite al pronto soccorso dell'Ospedale Andosilla.

Due le auto coivolte nello scontro. Sul posto i carabinieri per i rilievi e le ambulanze del 118.

Indispettiti e arrabbiati i pendolari e i residenti nella zona poichè i lavori per la realizzazione della rotatoria partiti a novembre secondo loro (e anche per gli altri) vanno troppo a rilento. Sotto accusa la Provincia, che dovrebbe sollecitare la conclusione dei lavori. Da qualche giorno a dire il vero si vede di nuovo il movimento dei mezzi perchè sono ripresi i lavori, ma c'è l'incubo per gli automobilisti che siano di nuovo interrotti. Nel frattempo sono comparsi per due volte cartelli di protesta.

Intanto la rotatoria di Nepi tra nepesina e Cassia Cimina è terminata e anche quella di Canepina sulla provinciale è stata portata a termine.