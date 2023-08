Civita Castellana, acquedotto rotto, allagata una cantina

Acquedotto colabrodo a Civita Castellana: ne ha fatto le spese, via Bruno Buozzi, nel centro storico, dove una conduttura idrica ha ceduto improvvisamente, forse per l'aumento della pressione, ed ha allagato prima la strada e poi una cantina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Civita Castellana che hanno provveduto a far fronte al danno. Sono stati allertati dal proprietario della cantina che hanno visto crescere improvvisamente l’acqua nello scantinato.

I residenti del centro storico hanno lamentano l’assenza di un numero di emergenza per chiamare il Comune o la Polizia Municipale in queste occasioni, che sarebbe quanto meno opportuno.

Altri hanno lamentato la mancata risposta da parte di Talete che ha in gestione in servizio idrico della città delle ceramiche e dispone di un numero che se chiamato risponde una registrazione metallica.

«Uno spreco di acqua che con una maggiore organizzazione poteva essere evitato» hanno sottolineato in tanti.

Il primo allarme è scattato intorno alle 16.30.

Nei piani alti l'acqua per ora non è arrivata.

Alle 19 ancora erano in corso le operazioni di bonifica per la grande quantità d’acqua usciva copiosamente dal manto stradale .