Civita Castellana, acquedotto colabrodo: da mesi nessuno interviene

Ultimo aggiornamento: 10:16

Spreco di acqua potabile a Civita Castellana. Da febbraio sulla via Falerina si è verificata una perdita d’acqua potabile che disperde “gratuitamente” sui terreni circostanti centinaia di litri al giorno. Questo a causa della rottura della conduttura principale che arriva da Faleri e rifornisce molti quartieri.L’acqua che scorre all’interno di una cunetta, dopo tre mesi è arrivata fino alla Circonvallazione nepesina e in un campo di nocciole a cinquecento metri dal guasto.Anche in questo caso il livello di disattenzione da parte della Talete, che ha in gestione l’impianto idrico, e del Comune (assessorato ai lavori pubblici guidato da Paola Goglia), è incredibile. Come sostengono i residenti, gli uffici sono stati avvisati e sollecitati più di una volta.Sarà solo incomprensione nelle comunicazioni, come capita troppo spesso con l'amministrazione comunale? Ma Stavolta l’emergenza non si può sanare con la chiusura di una saracinesca del contatore, da parte di un bidello volenteroso, come è avvenuto per l’istituto superiore Colansanti.«Gii uffici comunali – dice Michele Santini – mi hanno risposto che non era di loro competenza. Ai numeri che mi sono stati forniti non risponde nessuno. Non sappiamo più a chi rivolgersi. Ad altri abitanti è accaduta la stessa cosa. C’è una mancanza di rispetto nei nostri confronti».