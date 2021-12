Martedì 21 Dicembre 2021, 09:22

E' un vero e proprio giallo il caso del materiale sanitario (garze e asciugamani sporchi di sangue e medicinali) trovato, insieme e ad un paio di pantofole da donna e delle buste di plastica e stoffa.

Il tutto è stato recuperato dai carabinieri nel parco del quartiere La Penna. Una parte è stata inviata in laboratorio per gli accertamenti tecnici, che sono scattati immediatamente. Non è da escludere che sia stato abbandonato da una persona che conosceva il posto. I riflettori sono stati accesi dopo il ritrovamento è stato considerato comunque anomalo. Sono state ascoltate delle persone, per mettere a fuoco la situazione che presenta qualche lato oscuro. « siamo sempre attenti anche alle segnalazioni. Se qualcuno sa parli» hanno fatto sapere gli investigatori.

All'inizio sembravano dei rifiuti abbandonati, poi qualche persona più attenta, una volta notato tutto quel materiale intriso di sangue, ha lanciato l'allarme e sul posto sono arrivate le pattuglie delle forze dell'ordine. Nulla viene escluso e le ipotesi sono più di una: potrebbe essere sangue di un animale ferito e curato dal suo padrone. Più alta è la percentuale che si tratti del sangue di una persona ferita, che ha scelto di farsi medicare per non giustificare il taglio o finire nei guai.

Ancora più alta è la possibilità che si tratti di un aborto clandestino, avvenuto all'interno di un abitazione del posto o di qualche paese anche limitrofo a Civita Castellana. In tutti e due quest'ultime ipotesi, è certo chi poi è stato scelto di disfarsi del materiale utilizzato nel giro di una notte senza farsi notare. Quanto alla scatola di medicinali trovata sul posto si tratta di fiale, che si somministrano in via intramuscolare di un antibiotico che, cura le infezioni e questo è un indizio su cui stanno lavorando i militari di Civita Castellana.