Civita Castellana, il 27 gara solidarietà sotto canestro. Partita per raccogliere giocattoli

Basket e solidarietà a Civita Castellana.

Mercoledì 27 Dicembre ( ore 20.30) presso la Palestra Maurizio Mascioli di Via Petrarca a Civita Castellana (Nb. Palestra Istituto Ragioneria), nel nome del basket e dell’altruismo, le compagini del basket locali ASD Dunk al Dente e ASD Civita Castellana U19, si affronteranno in una partita a scopo benefico, durante la quale sarà possibile consegnare giocattoli nuovi o usati in buone condizioni; i giocattoli raccolti in un angolo appositamente attrezzato dall’associazione carnevalesca Generazione Z verranno consegnati alla Protezione Civile, che provvederà tramite i propri canali sul territorio nazionale a portare un piccolo sorriso a chi purtroppo non se lo può permettere. “È il secondo anno di seguito che proponiamo questa iniziativa a favore dei più piccoli – dicono in coro Marco Liberati e Nicola Mariani, coach delle due squadre civitoniche – e siamo felici di ritrovarci ancora per farlo diventare un appuntamento fisso.

Il basket deve essere un momento di unione tra tutti, è questo il messaggio che vogliamo far passare per i giovani che si affacciano a questo sport, dove il gioco di squadra è fondamentale”.

L’evento è patrocinato dal Comune di Civita Castellana: “Quando ci hanno proposto di sostenere e appoggiare questa bellissima iniziativa, non abbiamo esitato un momento – dichiara l’assessore allo sport Giovanna Fortuna, a nome dell’amministrazione comunale – perché qualsiasi bambino ha diritto alla spensieratezza e a sorridere.

Per questo chiedo uno sforzo ai nostri concittadini invitandoli a passare per contribuire a questa iniziativa, basta un piccolo gesto che può essere molto grande per tanti”.