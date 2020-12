Il 2021 sarà l’anno dei cantieri aperti a Civita Castellana. Alle accuse di immobilismo da parte della minoranza (Rifondazione Comunista), l’amministrazione comunale ha scelto di rispondere con la lista dei lavori pubblici già in agenda per il prossimo anno.

«Punteremo a recuperare stile, decoro ed eleganza», hanno sottolineato il sindaco Luca Giampieri e l’assessore ai lavori pubblici Carlo Angeletti.

Sono previsti interventi strutturali e manutentivi delle scuole Sassacci e Collodi, lavori di manutenzione straordinari al manto stradale e dei marciapiedi, lavori di adeguamento funzionale e miglioramento dell’efficienza energetica del palazzetto dello sport Pino Smargiassi.

Non solo: sono in programma anche la sistemazione del tratto stradale di Belvedere Falerii Veteres e il miglioramento e il ripristino della viabilità rurale.

«Una mole di lavoro enorme, messa in moto in breve tempo per cercare di far fronte ad un decennio di immobilismo sul fronte delle opere pubbliche - aggiunge Angeletti -, sempre con la consapevolezza che in pochi mesi di amministrazione non si può risolvere tutto, rispondendo ad ogni richiesta dei cittadini, seppur legittima. Nel realizzare la nostra idea di città ci siamo dotati di un metodo, che prevede un elenco di priorità da soddisfare. Per questo abbiamo chiesto un lavoro straordinario agli uffici comunali, per procedere più speditamente possibile e trasformare i nostri programmi di governo in cantieri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA