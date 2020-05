Civita Castellana, in arrivo un terremoto in giunta. La Lega vuole la svolta, assessori in partenza

Segnali di un terremoto politico in arrivo a Civita Castellana, nella maggioranza di centrodestra (esclusa Forza Italia) che guida l'amministrazione comunale.

Questo pomeriggio una riunione convocata dalla Lega, con i vertici del partito arrivati da Viterbo, non è riuscita a sanare la spaccatura con una parte della stessa giunta. Appare molto probabile che entro pochi giorni - al massimo una settimana - si arrivi a una rivisitazione totale della giunta comunale. Due, almeno, le componenti in procinto di essere sostituite, ma il sindaco Franco Caprioli sarà chiamato a rimpiazzare molte delle caselle della sua squadra.



Prima che si scateni la corsa al toto assessore, torna a far capolino anche il nome dell'ex sindaco Massimo Giampieri (Fratelli d'Italia): tra i tanti che si sono affacciati per la prima volta in politica, resta forse l'unico con una grande esperienza amministrativa da spendere. L'alternativa a un suo rientro potrebbe essere Luca Giampieri, attuale consigliere comunale di Fratelli d'Italia.



