Famiglie chiuse in casa, a Civita Castellana il Comune lancia un concorso fotografico dai balconi

La gente è bloccata in casa e a Civita Castellana si inventano una sorta di concorso fotografico dai balconi. «In un momento di grande criticità come quello che stiamo vivendo a causa del Covid19 - ha detto l'assessore al turismo, Angela Consoli - approfittiamo del nostro tempo per realizzare qualcosa di importante per noi e per chi verrà. Cerchiamo di fotografare scorci, panorami, piazze, vie, persone, interni all'epoca del Coronavirus».

Si tratta di provare a cogliere comportamenti, momenti e persone in un questo periodo. Il nome dell'iniziativa è "Affacciati al balcone". «Per individuare le situazioni più curiose, facciamoci aiutare dai nostri genitori e dai bambini. Potremo organizzare una bella mostra con i lavori più artistici e interessanti per festeggiare la fine di questo periodo stressante». © RIPRODUZIONE RISERVATA