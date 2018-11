Città del Natale, pacchetto pronto: dalla pista sul ghiaccio al concerto di Capodanno

Ultimo aggiornamento: 11:40

Dare un'impronta al Natale viterbese del 2018, il primo della giunta Arena. Con la pista di pattinaggio sul ghiaccio, l'arte contemporanea in piazza, una Macchina di Santa Rosa esposta e il concerto di fine d'anno per far ballare tutti. «Le idee che abbiamo sono tante, i fondi utilizzabili pochi e il tempo disponibile ancora meno. Ma non per questo non presenteremo un programma di eventi e installazioni per Natale degno della nostra città». Ci prova, l'assessore alla Cultura, Marco De Carolis. Per lui arriva una prova del nove dopo il battesimo di fuoco del Trasporto 2018 il 3 settembre, con la lunga parentesi che racchiude il 25 dicembre.Intanto le luminarie per strade e piazze centrali - assicurano da palazzo dei Priori - saranno posizionate e accese dalla prossima settimana. L'elenco della iniziative è ampio, ma il dover fare i conti con il bilancio comunale limita i sogni della fantasia. «Intanto in piazza Verdi - spiega De Carolis - inizierà da oggi il montaggio della pista su ghiaccio, che resterà fino a gennaio prossimo. Accanto a questa un'anticipazione del Bosco magico, quello che è ospitato in piazza del Plebiscito in abbinamento con il Christmas village, e che attraverso Corso Italia sarà una prima direttrice di accesso al centro storico. Come quella che dalla sala degli Almadiani, con la mostra dei fumetti sul Natale promossa da Viterbo Comix, si sposta in piazza Unità d'Italia con le giostrine per bambini e il mercatino».Altro punto di accesso obbligato dalla cinta muraria è Porta Romana. Qui, nello spazio obbligato di San Sisto - da dove il 3 settembre tutto inizia - per il periodo delle feste sarà posizionata la macchina di Santa Rosa ideata da Angelo Russo, Sinfonia d'archi. La creazione, poi realizzata dal costruttore Battaglioni, sfilò sette volte dal 1991 al 1997 e una parte è attualmente esposta in una rotatoria al Poggino.«Particolarmente significativo - aggiunge l'assessore - a mio avviso lo sforzo che vogliamo fare per la zona di San Faustino. Intanto il concerto dell'ultimo dell'anno, quello con lo spumante e la musica, si terrà a piazza della Rocca. Mentre sui palazzi di San Faustino avremo le installazioni di luci artistiche e le esposizioni di opere d'arte contemporanea, in collaborazione con il Biancovolta. Per finire, il 1°dicembre, con il Concerto del primo dell'anno al teatro Unione».