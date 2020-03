© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il nostro territorio, già profondamente colpito dalla crisi economica, rischia di affossare dai danni economici che il coronavirus sta causando». A lanciare l'allarme è il segretario della Cisl, Fortunato Mannino, che racconta come dall'inizio dell'emergenza il sindacato sia sommerso di richieste da parte di lavoratori, pensionati e semplici cittadini.«Molte famiglie - racconta - ci hanno chiesto quali fossero i provvedimenti messi in campo per aiutare chi deve accudire i propri figli non potendoli più mandare a scuola; alcune persone volevano sapere quali uffici pubblici fossero aperti per poter gestire le solite pratiche quotidiane; diverse aziende hanno espresso le difficoltà che stanno incontrando e vorrebbero il nostro supporto per iniziare pratiche per il Fis (Fondo integrazione salariale) e la cassa integrazione; lavoratori allarmati perché vengono lasciati a casa che hanno il timore di consumare tutte le proprie ferie e di ritrovarsi alla fine dell’emergenza senza lavoro».In attesa dei provvedimenti che verranno adottati dal Governo per aiutare l'economia, la Cisl rafforzerà l'impegno per far riconoscere il Viterbese come “area di crisi complessa”. «Nel frattempo si chiederà l’uso più ampio possibile degli ammortizzatori sociali e il ripristino del Cigs in deroga. Inoltre, molte nostre categorie hanno inviato alle molte aziende dislocate nel territorio le disposizioni a cui devono attenersi per salvaguardare i propri dipendenti garantendo loro la sicurezza necessaria. Usiamo il buon senso, rispettiamo le norme, stringiamoci come comunità», è l'invito di Mannino.