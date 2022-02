Domenica 27 Febbraio 2022, 05:05

Tre corsi triennali: il primo: “Sport, benessere e attività motoria in ambiente naturale”, presidiato dal Deim (dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa) e dal Deb (dipartimento di scienze ecologiche e biologiche) in collaborazione con Roma “Foro Italico”; il secondo: Scienze forestali e ambientali del Dibaf (dipartimento per la innovazione nei sistemi biologici agroalimentari e forestali); il terzo: Tecnologie per la gestione sostenibile dei sistemi zootecnici del Dafne (dipartimento di scienze agrarie e ambientali”. Due corsi magistrali: “Gestione digitale dell’agricoltura e del territorio montano” del dipartimento di Scienze agrarie e ambientali; “Scienze dell’alimentazione e della nutrizione umana” del dipartimento di Scienze ecologiche e biologiche.

Si è alzato il sipario, grazie alle tre giornate dell’Open Day che hanno riscosso lusinghiero successo in quanto a partecipazione, sul pacchetto della nuova offerta formativa che sarà erogata dall’Unitus partire dall’a.a. 2022/2023. «Le future matricole e loro famiglie – ha sottolineato il rettore Stefano Ubertini – hanno affollato gli spazi dei tre Poli Unitus (Viterbo, Rieti, Civitavecchia) per conoscere le nostre proposte didattiche e scegliere, tra i numerosi corsi di studio, quello più adatto alla costruzione del proprio percorso professionale».

Ma Ubertini ha approfittato dell’occasione per esplicitare un’ampia panoramica delle opportunità («non solo culturali, ma anche sociali») che l’ateneo è in grado di fornire ai giovani ospiti, «per il raggiungimento della loro autonomia e partecipazione alla vita universitaria, nella sua totalità». Ecco, allora, la scelta dell’inedito corso di Scienze motorie, «per dare la possibilità di fare attività fisica presso il Centro universitario sportivo e nella nuova disciplina che consente a tutti coloro che svolgono attività sportive a livello agonistico di assumere lo status di “studentessa o studente atleta»”, per coniugare al meglio l’impegno richiesto dallo studio e dall’attività agonistica”.

Al quale si aggiunge l’aumento del numero di corsi erogati in lingua inglese, «tali da consentire agli studenti di svolgere periodi di studio all’estero grazie agli accordi sottoscritti con oltre 450 istituzioni di istruzione estere e ai contributi concessi dall’università in aggiunta a quelli previsti dalle borse Erasmus»”.