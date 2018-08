Cinque dosi di cocaina nelle mutande, arrestato giovane viterbese

Fermato con la droga è stato tratto in arresto dagli agenti della Squadra mobile e delle Volanti della questura di Viterbo. Nell’ambito di servizi specifici di polizia giudiziaria per contrastare il fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti in questa provincia, la Squadra Mobile ha realizzato un’attività investigativa su du un italiano di 31 anni.



In particolare veniva predisposto un servizio di osservazione, a seguito del quale i poliziotti della Sezione antidroga, in collaborazione con la squadra Volante, intercettavano l’uomo a bordo della sua autovettura nei pressi di viale Francesco Baracca. Sottoposto a perquisizione, il giovane veniva trovato in possesso di cinque bustine contenenti cocaina, abilmente celate negli indumenti intimi, per un peso complessivo di 33 grammi di droga.



L’uomo è stato condotto in Questura e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Luned├Č 27 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:37



© RIPRODUZIONE RISERVATA