Cinghiali alla conquista dei Cappuccini, in via Piave entrano nelle proprietà private. Ironia sui social

Non è la prima volta che vengono avvistati in zona quartiere Cappuccini, vicino al parco dell'Arcionello. Nei giorni scorsi una famiglia di cinghiali era stata già notata girare per via Vicenza, ma anche molto più lontano, a Santa Barbara.

Oggi uno, in solitaria, è entrato di buon mattino all'interno di un giardino condominiale in via Piave, ancora all'angolo con via Vicenza, a pochi passi dalla farmacia. Ha fatto un bel giro, si è rifocillato e se ne è andato.

Ecco il racconto di uno degli abitanti del palazzo. «Stamattina - dice - intorno alle 6 ho sentito dei rumori: mi sono affacciato e l’ho visto. Era bello grosso. Si è fermato parecchio in giardino, ha fatto un giro anche in quello sul retro, si è mangiato il cibo che era stato lasciato nella ciotola per i gatti».

E' stato tenuto d'occhio fino a che non ha abbandonato la zona. «Abbiamo aspettato che andasse via in modo che se fosse sceso qualcuno lo avremmo potuto avvertire». Il cinghiale è stato immortalato e poi condiviso su Facebook. Ironica la didascalia: «I nostri gattini sono i più belli di tutto il quartiere. Ma quanto mangiano».

