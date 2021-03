11 Marzo 2021

di Ugo Baldi

Scarsa manutenzione nei parchi pubblici e poca attenzione al cimitero a Civita Castellana, Il Partito democratico ha presentato l conto alla Giunta Giampieri.

«I primi sono due luoghi – ha detto il capogruppo in consiglio comunale Simone Brunelli - in cui regna l’incuria e la sporcizia e pertanto la Giunta deve attivarsi con i fatti per riportare il decoro nella nostra città».

Gli esempi più eclatanti messi in evidenza dal gruppo consigliare di opposizione, con tanto di foto sono il Parco di Priati, dove c’è anche un campetto di calcio e una percorso pedonale e quello nella frazione Sassacci che testimonino una situazione critica.

« Sono in condizione pietose- prosegue Brunelli- questi due angoli verdi in quartieri molto popolati che sono stati abbandonati e non sono più fruibili dai cittadini, in particolare dai i bambini che lí giocavano»”.

Capitolo a parte per il Cimitero. Qui come sostengono i Dem (sempre con tanto di foto) invece di intervenire per sistemare le situazioni più a rischio si chiudono i padiglioni con il nastro bianco rosso che segnala pericolo e vietano gli accessi.

« “È veramente triste e irrispettoso pensare di lasciare i nostri cari in un luogo abbandonato a se stesso e non trovare una soluzione»” hanno detto i tre consiglieri comunali Brunelli, Tomei e Cancilla. A Sassacci come hanno fatto notare sempre dall’opposizione le attrezzature sono tutte inutilizzabili molte per incuria altre per vandalismi che si sono succeduti negli ultimi tempi.

«Molti casi sono stati segnalati anche sui social network – hanno detto in coro ancora Brunelli, Tomei e Cancilla – e altri ci risulta anche personalmente agli amministratori, ma non c’è stato nessun intervento».

C’è stata anche una verifica diretta.

«“Abbiamo effettuato un sopralluogo – spiegano i tre firmatari di una interrogazione che sta per arrivare sul tavolo del sindaco Luca Giampieri - e preso atto dello stato di degrado dei nostri parchi, relativamente alla scarsa manutenzione delle attrezzature, dei giochi, dei cestini con consistente abbandono di rifiuti. La situazione è veramente inaccettabile. Civita non è mai stata così sporca e degragata, per non parlare della condizione delle nostre strade»”.