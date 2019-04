Ciclista investito e ucciso da un fuoristrada sulla Trasversale. Traffico bloccato

Ultimo aggiornamento: 12:58

Un ciclista è stato investito questa mattina sulla superstrada Orte-Civitavecchia sulla corsia in direzione Vetralla, al km 64. L'incidente è mortale. Un fuoristrada che percorreva la trasversale ha urtato la bicicletta e l'uomo che era in sella è finito nella cunetta laterale. Inutili i tentativi dei medici del 118 di rianimarlo.Sul posto la polizia stradale e gli operatori del 118, dopo che l'eliambulanza è atterrata sulla stessa corsia. La strada è chiusa al traffico in direzione Roma e Civitavecchia. L'Anas informa che sulla “strada statale 675 Umbro Laziale, è provvisoriamente chiuso al traffico un tratto al km 64,550 – in direzione di Civitavecchia – Per cause in corso di accertamento, un'autovettura ha investito un ciclista”.Il traffico in direzione di Civitavecchia è deviato sul posto, mentre lungo la carreggiata in direzione di Terni è presente un restringimento.