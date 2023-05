Ciclista disabile investito, scoperto e denunciato l'automobilista pirata: un ottantenne viterbese

Scoperto e denunciato l’automobilista pirata che martedì scorso ha investito un ciclista con disabilità, mentre si allenava sulla sua handike lungo la Teverina. Si tratta di un 83enne di Viterbo, già segnalato dalle forze dell’ordine per avere causato un altro incidente nei mesi scorsi.

L’incidente sulla Teverina era avvenuto a ora di pranzo in località Acquarossa, in direzione Bagnoregio. Il ciclista era stato urtato violentemente da una Ford Fiesta di colore grigio scuro, che subito aveva continuato la sua corsa senza fermarsi. Il ferito era stato poi trasportato all’ospedale di Belcolle, dove gli erano state riscontrate diverse fratture.

Della vicenda si erano occupati fin dai primi momenti, gli uomini della polizia locale che si sono subito messi al lavoro per dare un volto all’investitore, purtroppo il fatto che la zona dell’incidente è isolata e l’assenza di testimoni è stata di ostacolo.

Unico dato certo in possesso della polizia, dedotto dal ritrovamento sul posto di un fanalino, è stato appunto il tipo di macchina usata dal pirata, una vecchia Ford Fiesta presumibilmente dei primi del 2000.

La svolta è poi arrivata sabato grazie ai video di alcune telecamere posizionate lungo la strada: gli agenti sono riusciti a tirare fuori alcune lettere della targa di una Fiesta che a quell’ora transitava sulla strada, e partendo da questo hanno incrociato i dati con il registro degli incidenti precedenti riuscendo a risalire alla macchina di un uomo che mesi prima era stato l’autore in un altro sinistro. La conferma dei sospetti è poi arrivata con l’ispezione della polizia locale al veicolo dell’indagato. Per l’83enne sono scattati il ritiro immediato della patente e la denuncia per omissione di soccorso.