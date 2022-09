Domenica 11 Settembre 2022, 05:15

Il Natale quando arriva arriva. E quest’anno è arrivato presto, pure tutto in salsa viterbese: dopo Santa Rosa. Solo che non sono stati tutti più buoni, almeno non da subito. Perché sul Christmas village sono volati in tempo reale panettoni in faccia tra palazzo dei Priori e gli organizzatori delle ultime edizioni. Da una parte l’amministrazione Frontini, che vorrebbe modificare la disposizione degli spazi, ampliandola; dall’altra gli organizzatori delle ultime edizioni del Christmas Village, non molto d’accordo. La Fantaworld di Andrea Radanich ha iniziato a pubblicizzare l’evento da un paio di settimane come cosa già fatta, la sindaca l’ha stoppato spiegando che il bando ancora non c’è.

Dopo le stoccate sulla stampa, ieri il faccia a faccia risolutivo. Ci sarebbe la possibilità di arrivare a un compromesso. «Abbiamo avuto un incontro costruttivo. Un conto infatti è parlare così - dice Radanich - un altro conto è incontrarsi. Abbiamo visto come fare per organizzare il Natale, a breve ci saranno notizie più dettagliate». Avete trovato un accordo? «Sì, certo: quando ti incontri cambia sempre tutto». Uno dei nodi del contendere era il trasloco di parte delle attrazioni dal cuore medievale della città, San Pellegrino.

Ci sarà dunque lo spostamento? «No, non di tutto: una parte - conferma Radanich - resterà lì». Per il resto, «ci siamo chiariti sugli aspetti polemici». Tirate le somme, Fantaworld sarà di nuovo della partita. Attendono di sapere come. «Noi ci saremo, non so se ci sarà un’assegnazione diretta o un bando». La sindaca Chiara Frontini aveva parlato della seconda ipotesi. «Se ci sarà un bando parteciperemo: sono 5 o 6 anni che facciamo il Christmas village, quindi dovremmo avere più requisiti di altri». L’incontro comunque è stato costruttivo. «Quando si dialoga va sempre bene», è il pensiero di Radanich.

Questo il Natale secondo Frontini: «Abbiamo pianificato l’espansione in tutto il centro storico e non solo a San Pellegrino - spiega - per far vivere ancora di più la città. L’affidamento degli spazi del Village comprenderà oltre alla Zaffera anche la disponibilità degli spazi del foyer del Genio, della sala Gatti, del bar del teatro Unione e l’ex tribunale, a cui si aggiungono le altre location non comunali, piazza San Pellegrino e piazza del Duomo. Oltre al Village, iniziative dell’amministrazione sono previste anche a Via Marconi e a Prato Giardino».