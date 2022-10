Martedì 18 Ottobre 2022, 05:25

«Il museo del Sodalizio rimarrà chiuso fino a data da destinarsi. Ci scusiamo per il disagio». Ecco cosa recita il cartello affisso in via San Pallegrino 60, che è anche sede del consiglio direttivo dei Facchini di santa Rosa. Dal Comune non sono arrivati i soldi e non c’è stata altra possibilità che chiudere e aspettare, come conferma il presidente del Sodalizio, Massimo Mecarini.

Presidente, perché il museo è chiuso?

«Non è la prima volta che succede, no? Ci risiamo. Il problema è che non possiamo sempre anticipare i soldi ad Archeoares, che lo gestisce, e poi aspettare che ce li ridiano. È sempre la stessa storia».

Come funziona con palazzo dei Priori?

«Noi paghiamo e poi a rendiconto ci rimborsano. C’è una convenzione annuale da 30 mila euro: servono per questo, per il pranzo sociale e le targhe. Ma non ci bastano e il brutto della cosa è che dobbiamo ogni volta anticipare tutte le spese. E purtroppo questi soldi non li abbiamo sempre».

La convenzione è scaduta?

«No, ma ci mancano i fondi per andare avanti».

Avete posto il problema al Comune?

«Assolutamente sì».

Cosa avete chiesto?

«Di avere almeno il 50 per cento dei fondi della convenzione, in modo da poter pagare Archeoares».

Non è neanche la prima volta che accade, giusto?

«Era successo già con altri sindaci: una volta con Giulio Marini e un’altra con Leonardo Michelini».

In quei casi avevate avvertito prima palazzo dei Priori che poi avreste chiuso.

«Anche stavolta è stato anticipato a tutti: non possiamo andare avanti così».

Avete ottenuto risposte?

«L’amministrazione non so cosa stia facendo, ci hanno detto che in qualche modo ci avrebbero pagato, ma eccoci qua».

La sindaca Chiara Frontini quando è stata avvertita?

«Da molto, appena abbiamo avuto i primi contatti. Speriamo si sbrighino, perché noi non abbiamo problemi ma potremo riaprire il museo solo quando avremo i soldi».

In Comune sanno anche che ora è chiuso?

«Certo».

Avete chiesto un anticipo di 15 mila euro, quanto va dato a chi gestisce il museo?

«Circa 18-20 mila. Con l’anticipo potremmo pagare intanto le fatture che sono state emesse».

Si apre un fronte con il Comune, ci sono da aspettarsi attriti?

«No, è una situazione che riguarda solo il museo. Non c’è nessun altro tipo di problema: ci saremmo mossi così con qualsiasi altro sindaco».