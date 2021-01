Chiusa la scuola d'Infanzia San Pietro, lavori urgenti a una tubazione del gas

Chiusa la scuola dell’infanzia San Pietro – Istituto comprensivo “Carmine” dal 1 al 7 febbraio 2021 compreso. Lo ha disposto il sindaco Giovanni Maria Arena con apposita ordinanza (n. 8 del 29 gennaio 2021) per consentire lavori urgenti a una tubazione di portata gas, tra il contatore e l’impianto di riscaldamento. Tale provvedimento fa seguito a una perdita riscontrata in data odierna, attraverso apposito sopralluogo da parte dei Vigili del fuoco e dei tecnici del servizio di gestione della rete di distribuzione del gas metano, su segnalazione del personale della scuola ubicata in via del Carmine 15.

“La necessaria chiusura del contatore non consentirebbe l’accensione e il funzionamento dei gruppi caldaia e quindi del riscaldamento dell’edificio - ha spiegato il sindaco -. Domani 30 gennaio la ditta incaricata dal Comune per la manutenzione e per la gestione degli impianti di riscaldamento si recherà sul posto per definire tempistiche e modalità dell’intervento”.

La versione integrale dell’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it alla sezione albo pretorio.



